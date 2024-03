DTEK hat große Schäden an fast allen Wärmekraftwerken gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei den jüngsten Angriffen auf die Energieinfrastruktur der Ukraine haben russische Aggressoren fast alle Wärmekraftwerke von DTEK beschädigt. Dies berichtete Dmytro Sakharuk, Geschäftsführer der Energieholding, in einer Telefonkonferenz am Samstag, den 30. März.

„Wenn wir über das Ausmaß sprechen, ist dies der zweitgrößte Angriff im März. Es gab bereits einen vor einer Woche. Infolge dieser beiden Angriffe wurden sehr viele Erzeugungsanlagen und Stromverteilungseinrichtungen beschädigt. Was die Stromerzeugungsanlagen von DTEK betrifft, so wurden fünf von sechs Anlagen sehr stark beschädigt“, sagte er.

Saharuk fügte hinzu, dass aufgrund des Ausmaßes der Angriffe einige der Kraftwerke fast vollständig zerstört wurden.

Wir erinnern daran, dass die Russen am 22. März den größten Angriff auf den Energiesektor der Ukraine verübt haben. Danach meldete DTEK die Zerstörung von zwei Dritteln der Kraftwerke, die im letzten Winter wieder in Betrieb genommen worden waren.

Und am 29. März griff der Feind Energieanlagen in sechs Regionen an, woraufhin in einer Reihe von Regionen Notabschaltungen eingeleitet wurden.