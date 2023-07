DTEK-Ingenieure haben die Stromversorgung in sieben Gemeinden in der Region Donezk wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Reparatur- und Wiederherstellungsteams von DTEK haben die Stromversorgung in sieben Siedlungen in der Region Donezk wiederhergestellt, die aufgrund von Beschuss stromlos waren. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Samstag, 22. Juli, mit.

Die Stromleitungen in der Region Donezk werden durch die Angriffe aus Russland weiterhin beschädigt. Die Angreifer führen Raketen- und Artilleriebeschuss durch. Dadurch wird die kritische Infrastruktur der Stromnetze beschädigt.

Die Spezialisten des Energieunternehmens beginnen mit der Wiederherstellung, sobald das Militär die Erlaubnis zur Durchführung der Arbeiten erteilt.

So konnten die Spezialisten von DTEK Donezk Power Grids am 21. Juli die Stromversorgung in sieben Siedlungen ganz oder teilweise wiederherstellen. In den Häusern von 3,3 Tausend Familien in der Frontregion wurde das Licht wiederhergestellt.

Im Juni hatten die DTEK-Energietechniker die Stromversorgung von 277.000 Familien wiederhergestellt, die aufgrund des Beschusses in den Regionen Kiew, Kiew, Donezk, Dnipropetrowsk, Dnipropetrowsk und Odessa ohne Strom waren.