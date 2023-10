DTEK hat im Laufe des Monats 262.000 vom russischen Beschuss betroffene Familien wieder mit Strom versorgt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im September haben die Reparatur- und Wiederherstellungsteams von DTEK 262.000 Verbrauchern, die infolge des Beschusses durch die Raschisten in den Regionen Donezk, Dnipropetrowsk, Odessa, Kiew und der Stadt Kiew ohne Strom geblieben waren, wieder Licht gegeben. Dies berichtet der Pressedienst von DTEK.

Insbesondere wurde die Stromversorgung für 211 Tausend Verbraucher in Donetschyna und 44 Tausend – in Dnipropetrowsk, in den Regionen, die in der Nähe der Zonen aktiver Feindseligkeiten und vorübergehend besetzten Gebieten liegen, wiederhergestellt.

„Außerdem wurden im September aufgrund von Beschuss die Netze in Kiew beschädigt – die Stromtechniker nahmen ihre Arbeit für 3 Tausend Familien wieder auf. In der Region Kiew musste das Licht für weitere tausend Kunden wiederhergestellt werden. In der Region Odessa wurden die Stromnetze durch den Beschuss zweimal beschädigt, die Stromversorgung wurde für mehr als zweitausend Familien wieder aufgenommen“, heißt es in der Mitteilung.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass seine Spezialisten weiterhin in den Regionen arbeiten, in denen heftige Kämpfe stattfinden, und zusammen mit den Streitkräften der Ukraine und dem Staatlichen Dienst für Notfallsituationen die Arbeit an den Stromnetzen wieder aufnehmen, sobald sie die Erlaubnis erhalten, die Orte der Arbeit zu betreten.