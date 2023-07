DTEK hat seit Anfang des Jahres 1,5 Mrd. Hrywnja in die Reparatur von Wärmekraftwerken investiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

DTEK hat seit Anfang 2023 1,5 Mrd. Hrywnja in die Vorbereitung von Wärmekraftwerken auf die nächste Heizperiode investiert. Dies teilte der CEO von DTEK Energy, Ildar Saleyev, am Montag, 3. Juli, auf seiner Facebook-Seite mit.

Ihm zufolge wurde allein das Wärmekraftwerk von DTEK seit Beginn des Krieges mehr als 40 Mal von Russland angegriffen. Mehr als tausend Ausrüstungsgegenstände wurden durch die Angriffe beschädigt, und 1,4 GW der Wärmeerzeugungskapazität des Unternehmens stehen dem Netz nicht zur Verfügung.

„Für die Wiederherstellung der Anlagen werden mindestens sieben Milliarden Hrywnja benötigt. Unter Kriegsbedingungen ist das ein kolossales Volumen. Um diese enorme Summe zu decken, werden wir sowohl unsere eigenen Ressourcen heranziehen als auch auf ein Kreditprogramm zur Wiederherstellung des ukrainischen Energiesektors zurückgreifen“, sagte Saleev.

Er wies darauf hin, dass die DTEK-Energietechniker im März und Juni bereits sieben Reparaturen an Kraftwerksblöcken im Wärmekraftwerk durchgeführt haben.

„Eine gleiche Anzahl weiterer ist in Arbeit. Nach vorläufigen Angaben beliefen sich die Investitionen von DTEK Energy in die Reparaturkampagne in der ersten Hälfte dieses Jahres auf 1,5 Milliarden Hrywnja. Das ist noch nicht alles, denn der Plan der Kraftwerke für die laufende Reparaturkampagne sieht vor, 27 Kraftwerksblöcke instand zu setzen. Es gibt sowohl planmäßige Reparaturen als auch Rehabilitationsarbeiten“, betonte der Leiter des Unternehmens.