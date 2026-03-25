Eigentümer zerstörter Wohnungen sind von der Zahlung der Nebenkosten befreit: Einzelheiten zum neuen Gesetz

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Es schützt die vom Krieg betroffenen Ukrainer vor ungerechtfertigten Schulden. Die Werchowna Rada der Ukraine hat ein Gesetz verabschiedet, das Eigentümer beschädigter und zerstörter Wohnungen von der Zahlung der Nebenkosten befreit.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Pressestelle der Werchowna Rada.