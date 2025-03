Es gab eine Explosion in einer Polizeistation in Odeschyna

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Am Abend des 23. März kam es in Beljajewka in Odeschyna zu einer Explosion in der Polizeistation, bei der eine Frau getötet wurde. Darüber informiert der Pressedienst der Nationalen Polizei in Telegram.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ordnungskräfte des Gebiets Odessa am Tatort einer Explosion im Polizeigebäude arbeiten.

Als Folge des Vorfalls getötet eine Frau, gibt es verletzt. Am Tatort sind Polizeibeamte und Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine im Einsatz.

Die Umstände und Details werden noch ermittelt.

Lokalen Medien zufolge betrat die Frau das Gebäude mit einer Tasche und explodierte mit dieser.