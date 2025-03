Eine feindliche Drohne ist in Kiew abgestürzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Samstagabend arbeitet die Luftabwehr in Kiew an feindlichen Drohnen und in vielen Regionen wurde Luftalarm ausgerufen.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew Timur Tkatschenko auf Telegram, Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine

Einzelheiten: Um 20:38 Uhr meldete Tkatschenko die Bedrohung durch feindliche UAVs.

Um 21:15 Uhr schrieb er, dass die Luftabwehr auf feindliche Ziele arbeitet.

Die Luftwaffe hat vor der Bedrohung durch Angriffsdrohnen in einer Reihe von Gebieten gewarnt.

Aktualisierung: Um 21:43 Uhr schrieb Tkatschenko, dass eine Drohne im Bezirk Podil abgestürzt sei. Vorläufig gab es keine Schäden oder Verletzte.