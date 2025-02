Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Wirtschaftsministerium den Hauptgrund für den Preisanstieg in der Ukraine nennen würde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Hauptgrund für die Beschleunigung des Preisanstiegs in der Ukraine war die Erhöhung der Stromtarife nach den russischen Angriffen. Ein weiterer Faktor war eine schlechte Ernte im Jahr 2024.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Monitoring of Major Events in the Ukrainian Economy (Dezember 2024) des Wirtschaftsministeriums.

Nach Angaben des Ministeriums war die Preisdynamik im Jahr 2024 im Allgemeinen akzeptabel und „die Beschleunigung der Inflation auf 12% pro Jahr am Ende des Jahres war nur eine Frage der Zeit, da der Krieg weitergeht und der Wirtschaft enormen Schaden zufügt.“

„Nach einem weiteren Angriff und der Zerstörung des heimischen Energiesektors begann daher der militärische Charakter der Inflation nicht nur den Markt zu beherrschen, sondern auch das Preiswachstum zu stimulieren. Infolgedessen ging die Inflationsdynamik über das Ziel der Nationalbank (5%) hinaus, und zwar gerade wegen des vorherigen Anstiegs der Strompreise (Kostenwachstum)“, so das Wirtschaftsministerium.

Darüber hinaus wurden die Preise auch durch ein geringeres Angebot bestimmter Produkte unter Druck gesetzt, was auf die Auswirkungen ungünstiger Witterungsbedingungen auf die Ernteerträge zurückzuführen ist, heißt es in dem Monitoring.

Das Monitoring stellt auch fest, dass das BIP der Ukraine nach vorläufigen Schätzungen des Wirtschaftsministeriums im Jahr 2024 um 3,6 % [±0,5 %] gewachsen ist (gegenüber 5,5 % Wachstum im Jahr 2023).