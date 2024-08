Eine der größten Banken Kirgisistans hat Überweisungen in Rubel eingestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zuvor hatte die MBank, wie auch acht andere kirgisische Banken, die Zusammenarbeit mit russischen Geldtransfersystemen eingeschränkt.

Die kirgisische MBank, die viertgrößte Bank des Landes nach Vermögenswerten, gab am 19. August bekannt, dass sie alle Geldüberweisungen an russische Banken einstellt. Dies berichtete die Moscow Times am Montag, den 19. August.

Die Entscheidung wurde „auf unbestimmte Zeit“ getroffen und betrifft vor allem die sanktionierten Banken Sberbank, Tinkoff und MTS Bank.

Eingehende Überweisungen in der MBank werden „über Banken, die nicht von Sanktionen betroffen sind“, getätigt.

Zuvor hatte die MBank, wie auch acht andere Banken in Kirgisistan, die Arbeit mit russischen Geldtransfersystemen eingeschränkt. Die Entscheidung kam einen Tag nachdem die USA Sanktionen gegen die Moskauer Börse und ihre wichtigsten Abwicklungsstrukturen – das Nationale Clearingzentrum und das Nationale Abwicklungsdepot – verhängt hatten.

Im April haben die kirgisischen Banken die Bedienung der russischen Mir-Karten eingestellt, deren Betreiber Ende Februar unter die US-Sanktionen fielen.

Wir erinnern Sie daran, dass die Bank of China, eine der größten staatlichen Banken Chinas, die Zusammenarbeit mit der Moskauer Börse einstellte, nachdem diese von den US-Sanktionen betroffen war.

Der Chef der Nationalbank der Ukraine, Andrij Pyschnyj, sagte, dass die neuen US-Sanktionen der russischen Finanzinfrastruktur einen schweren Schlag versetzt hätten.