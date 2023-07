Eine Gruppe von Militärangehörigen explodierte auf einer Mine in der Region Riwne

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Sechs Militärangehörige sind in der Region Riwne auf einer Mine explodiert. Zwei starben, vier weitere wurden verwundet und ins Krankenhaus eingeliefert. Dies teilte die Pressesprecherin des Theruruktivnoe-Büros des Staatlichen Ermittlungsbüros in Chmelnyzky Ekaterina Gerasimuk mit, berichtet Riwne Media am Mittwoch, 12. Juli.

Es ist bekannt, dass die Explosion im Norden des Gebiets Riwne, in der Nähe des Dorfes Zabolotie im Bezirk Varas, stattgefunden hat. Mitarbeiter des staatlichen Ermittlungsbüros haben eine Voruntersuchung eingeleitet und untersuchen alle Umstände des Vorfalls.

Vorläufige Einstufung der Straftat – Verstoß gegen die Regeln des Umgangs mit Waffen, was zum Tod mehrerer Menschen führte (Teil 3 des Artikels 414 des Strafgesetzbuches der Ukraine).

Zuvor war bekannt geworden, dass der gesamte Grenzstreifen zu Weißrussland im Gebiet Riwne vermint ist. Im Norden der Region werden weiterhin aktiv Bau- und Befestigungsanlagen errichtet.

Ukrainische Streitkräfte legen Tausende von Panzerabwehrminen aus – Najew