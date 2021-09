Eine Pistole, Messer und Handschellen: Ukrainische Grenzbeamte halten eine Russin fest

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Kontrollpunkt Melowoje an der ukrainisch-russischen Grenze in der Region Luhansk hielten Grenzbeamte ein Auto an, das in Richtung Russland unterwegs war. Der Beifahrer im Auto war ein russischer Staatsangehöriger, wie der Pressedienst des ukrainischen Innenministeriums mitteilte.

„Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Grenzbeamten zusammen mit den Zollbeamten im Gepäck der Russin einen Rucksack mit gefährlichen Gegenständen. Darunter befanden sich ein einheitliches Nachtzielfernrohr, eine Bickford-Schnur, drei Jagdmesser, Metallhandschellen, ein Makarov-Pistolenholster und eine 7,62-mm-Patrone“, heißt es in dem Bericht.

Die Frau sagte, der Rucksack gehöre ihrem Sohn. Sie achtete weder auf die Tasche noch auf ihren Inhalt, da sie „alle Dinge mitnahm, die darin waren“.

Die gefährlichen Güter wurden beschlagnahmt, und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

mvs.gov.ua Zuvor hatte ein Österreicher versucht, ein antikes Buch und ein Gemälde aus der Ukraine zu bringen. Ein Ausländer kaufte in einem der Antiquitätengeschäfte von Odessa ein Buch aus dem XIX. Jahrhundert und ein Gemälde vom Anfang des XX. Die Zollbeamten erstellten einen Bericht über die Zuwiderhandlung gegen die Zollvorschriften und beschlagnahmten die Gegenstände zur Prüfung durch Experten.

Andererseits wurde ein Mitglied der „Selbstverteidigung“ der Halbinsel an der Verwaltungsgrenze zur Krim festgenommen. Der Verhaftete hatte mehrere Annexionsmedaillen und einen Ausweis eines Mitglieds der so genannten „Volksmiliz“ bei sich.