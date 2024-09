Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Gebäude der Bildungseinrichtung wurde schwer beschädigt: das Dach, die Klassenzimmer, Fenster und Türen wurden zerstört.

Die russische Luftwaffe griff den Bezirk Beryslaw in der Nacht an. Zwei gelenkte Luftbomben „flogen“ auf eine der Schulen in der Gemeinde Milovka. Dies berichtete am 25. September der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin.

„Durch die russischen Invasoren wurde eine weitere Schule in der Region Cherson zerstört“, sagte er.

Es gab keine Verletzten.

Wir erinnern daran, dass die Russen in der Region Cherson die erste „grüne Schule“ in der Ukraine zerstört haben, die mit Hilfe der finnischen Regierung gebaut wurde.

Zuvor hatte die russische Armee mit einer Kamikaze-Drohne eine Schule in dem Dorf Mykhaylovka im Bezirk Beryslawskyj der Region Cherson angegriffen.