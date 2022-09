Eine weitere Brennerei ist im Rahmen der Kleinprivatisierung unter den Hammer gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Rahmen der „Kleinprivatisierung“ wurde ein separates Grundstück des Alkohollagers Marilivska des staatlichen Unternehmens Ukrspirt (Region Ternopil) für 150 Mio. Hrywnja verkauft. Nach Angaben des Pressedienstes des Wirtschaftsministeriums.

„Die zweite Online-Privatisierungsauktion seit dem Beginn der groß angelegten Invasion wurde erfolgreich mit dem Verkauf von Immobilien zu einem Preis beendet, der fast dreimal so hoch war wie der Startpreis. Der Bieter, der den Zuschlag erhalten hat, bot 150.001.000 Hrywnja zum Startpreis von 54.324.111 Hrywnja“, heißt es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass 150 Immobilien bis Ende dieses Jahres im Rahmen einer „Kleinprivatisierung“ verkauft werden sollen.

Laut der Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidentin – Wirtschaftsministerin Yulia Sviridenko wird der Erlös den Streitkräften der Ukraine zugutekommen.

Der Standort Marilovsky des Staatsunternehmens Ukrspirt und das Alkohollager wurden 2018 modernisiert. Das Kerngeschäft ist die Herstellung von rektifiziertem und vergälltem Ethylalkohol (derzeit vorübergehend ausgesetzt). Das Unternehmen verfügt über die wichtigsten technischen Einrichtungen und alle notwendigen Kommunikationsverbindungen.

Vier Bieter haben sich um das Recht zum Kauf des Unternehmens beworben. Nach der Unterzeichnung des Kaufvertrags erhält der neue Eigentümer die Produktionsanlagen, die Ausrüstung, das Getreidelager und den Transport, fügte das Wirtschaftsministerium hinzu.

Nach Angaben der Ekonomicheskaia Pravda wurde die Auktion von Vytagro Energy LLC gewonnen, die dem Abgeordneten Serhij Labaziuk gehört.

Fortchuner Realty Ltd bot 150 Millionen Hrywnja für die Brennerei (1 Tausend Hrywnja weniger als der endgültige Preis des Grundstücks) und First Podilska Energy Company Ltd (Dorf Teofipil, Region Chmelnyzkyj) bot 110 Millionen Hrywnja (40 Millionen Hrywnja weniger).