Eine Wohnung in der Nähe von Kiew ist wegen einer Pflastersteinbank in Flammen aufgegangen

In einem Wohnblock in der Stadt Wyschhorod in der Nähe von Kiew ist ein Feuer ausgebrochen, weil eine Pflastersteinbank aufgeladen wurde. Dies meldete der staatliche Notdienst am Montag, den 1. Januar.

So ging am 31. Dezember um 15:34 Uhr in der Einsatzleitstelle des Bezirks Wyschgorod eine Meldung über den Brand einer Wohnung im 17. Stock eines 20-stöckigen Wohngebäudes in der Straße Kurgusowa ein.

„Bei der Ankunft wurde bei der Erkundung in der rauchgefüllten Wohnung eine Frau gefunden, die an die frische Luft gebracht und den Notärzten übergeben wurde. Danach wurde sie in das Bezirkskrankenhaus eingeliefert“, heißt es in der Meldung.

Die Schwierigkeit bei den Löscharbeiten bestand darin, dass die Eingänge zu dem Haus durch geparkte Autos der Bewohner vollständig blockiert waren.

„Die Rettungskräfte mussten wertvolle Minuten aufwenden, um den Durchgang freizumachen“, heißt es in der Mitteilung der staatlichen Rettungsdienste.

Nach vorläufigen Informationen war die Ursache des Feuers die Entzündung einer Pflastersteinbank, die in einem der Zimmer aufgeschichtet war.

Das Feuer wurde schließlich um 16:05 Uhr gelöscht. Es waren 18 Personen und 5 Einheiten der Ausrüstung involviert.

Zuvor war in Kiew ein Mann bei einem Brand in einem mehrstöckigen Gebäude in der Straße Tatarskaya ums Leben gekommen. Er war aus dem 14. Stock gesprungen.