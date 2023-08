Bei einem Verkehrsunfall in der Region Winnyzja wurden neun Menschen getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zwei Autos stießen auf der Autobahn zusammen. Die Sanitäter konnten neun Menschen nicht helfen.

In Winnyzja Region auf der Straße in der Nähe des Dorfes Brodetskoye Khmelnitsky Bezirk, nach 19 Uhr gab es eine massive Verkehrsunfall. Darin wurden neun Menschen getötet. Darüber am Dienstag, 22. August, berichtet die Polizei des Gebiets Winnyzja.

Auf der Straße kollidierten Lada und ein Lastwagen DAF. In diesem Moment im Pkw, nach der Nachricht von Strafverfolgungsbehörden, gab es neun Menschen, darunter Kinder.

„Der Fahrer des Pkw und acht seiner Insassen, darunter Kinder, starben noch am Unfallort“, so die Polizei.

Ermittler des regionalen Hauptbüros, Polizeibeamte der Polizeiabteilung № 2 Chmelnyzkyj Bezirksabteilung, Kriminalisten und Retter arbeiten an der Szene. Die Polizei stellt die Vorfälle von Verkehrsunfällen fest.

Dass im Gebiet Odessa ein Lastwagen einen 16-jährigen Jungen zu Tode gestoßen hat.

Im Gebiet Lwiw starb ein behindertes Mädchen unter den Rädern eines Kleinbusses