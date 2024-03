In einer Reihe von Regionen wurde ein Luftalarm ausgerufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den Regionen Sumy, Poltawa und Charkiw wurde ein Luftalarm ausgerufen. Vor der Gefahr warnte am Mittwoch, den 20. März, die Luftwaffe der Ukraine.

„Achtung! Es werden Aktivitäten der feindlichen taktischen Luftfahrt im Osten beobachtet!“, heißt es in der Meldung.

Es wird darauf hingewiesen, dass es eine mögliche Bedrohung durch den Einsatz von Luftkampfmitteln für die Frontgebiete gibt.

Überwachungskanal Karte der Luftwarnungen. Explosionen. Raketen schreibt: „Die Drohung des Einsatzes von Raketen „Ch-59“.

Das Militär ruft dazu auf, den Alarm nicht zu ignorieren und sich gegebenenfalls in Sicherheit zu bringen.

Zuvor hatte der Regionalrat von Cherson erklärt, die russische Armee habe die Stadt angegriffen.

Wir möchten daran erinnern, dass das russische Militär am 18. März die Stadt Konotop in der Region Sumy angegriffen hat. Die zivile Infrastruktur wurde beschädigt.

