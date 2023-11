Einige Piloten trainieren bereits auf F-16 am Himmel - Air Force

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Sprecher der Luftwaffe, Oberst Jurij Ihnat, hat erklärt, dass die Ausbildung ukrainischer Piloten für den Einsatz der F-16-Mehrzweckkampfflugzeuge auf gutem Wege ist. Er sagte dies in der Sendung des nationalen TV-Marathon.

„Die Partner sind nicht allzu erpicht darauf, den Prozess der Ausbildung im Detail zu beschreiben, aber die Tatsache, dass die Piloten bereits direkt in der Luft auf der F-16 lernen. Natürlich nicht alle. Einzelne Piloten trainieren bereits in der Luft mit einem Ausbilder an Kampfflugzeugen. Es läuft also alles nach Plan. Unsere Aufgabe ist es, zu warten, das Land zu schützen und unseren Himmel zu bewahren“, sagte er.

Wir erinnern daran, dass die Niederlande fünf F-16-Kampfflugzeuge geschickt haben, die in Rumänien angekommen sind, wo bald ein europäisches Ausbildungszentrum eröffnet wird, um ukrainische und rumänische Piloten zu trainieren.