Einzelunternehmer, Pakete und die „OLX-Steuer“: Das Finanzministerium hat einen umfangreichen „Steuerentwurf“ veröffentlicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Welche Änderungen sieht der Entwurf vor? Das Finanzministerium der Ukraine hat einen sogenannten umfassenden „Steuerentwurf“ veröffentlicht. Er enthält Änderungen hinsichtlich der Mehrwertsteuer für Einzelunternehmer, der Besteuerung von Paketen und vieles mehr.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Pressestelle des Finanzministeriums.