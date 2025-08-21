Der Staatliche Eigentumsfonds der Ukraine hat ein Rohrwerk zum Verkauf angeboten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Werk war zuvor im Besitz von russischen Geschäftsleuten

Der Staatliche Eigentumsfonds der Ukraine hat das Handelshaus Eurotrubplast und das Rohrwerk Kalush zur Privatisierung angeboten.

Das teilte der Staatliche Eigentumsfonds der Ukraine auf Facebook mit.

Das Werk stellt Platten, Bleche, Rohre und Profile aus Kunststoff her.

Der Staatsanteil von 93% des genehmigten Kapitals der Kalush Pipe Plant Limited Liability Company wird zu einem Startpreis von Hrywnja 139.696.230 ohne Mehrwertsteuer angeboten.

Die Privatisierung erfolgt in Übereinstimmung mit der Entscheidung des Hohen Anti-Korruptionsgerichts vom 20. September 2024. Das genehmigte Kapital des Unternehmens beträgt 15.969.348,50 Hrywnja. Der Nennwert der staatlichen Aktie beträgt Hrywnja 14851494,10

Zur Wiederholung:

Zuvor wurde berichtet, dass das Oberste Anti-Korruptionsgericht der Klage des Justizministeriums stattgegeben hat, das Vermögen des russischen Oligarchen Myron Gorilovsky und seiner Geschäftspartner Valentin Buyanovsky und Andrej Menshov an den Staat zurückzugeben.

Sie sind die Gründer, Kontrolleure und Topmanager der russischen Unternehmensgruppe Poliplastik, die sich auf die Herstellung von Hightech-Polymerrohren und Polymerverbundwerkstoffen spezialisiert hat.

Ende 2022 beschlagnahmten das Stadtgericht von Iwano-Frankiwsk auf Antrag des Staatlichen Ermittlungsamts und das Bezirksgericht von Kiew auf Antrag des ukrainischen Sicherheitsdienstes die Unternehmensrechte und Immobilien von KTZ und übergaben sie an die Verwaltung von ARMA.

