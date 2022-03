Die Energieversorgungsunternehmen werden bei den Reparaturen von Pionieren unterstützt - DTEK

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Um die Sicherheit der Reparaturarbeiten zu gewährleisten, wurden die Teams von DTEK von Pionieren unterstützt, um die Stromversorgung in den besetzten Städten und Dörfern wiederherzustellen, sagte Dmytro Sakharuk, der Direktor des Unternehmens, in einem am Samstag, dem 5. März, ausgestrahlten Telethon.

„An Orten, an denen wir mit der Arbeit beginnen können, wie z. B. Makarov, beginnen wir sofort mit der Arbeit, setzen Pioniere ein und stellen unsere Teams wieder her. Normalerweise tun wir unser Bestes, um so schnell wie möglich alle Siedlungen zu heilen und die Häuser der Menschen so schnell wie möglich zu beleuchten“, sagte Saharuk.

Er sagte, dass Rettungskräfte immer wieder versuchen, die Stromversorgung in Bucha und Gostomel wiederherzustellen, die nach dem Beschuss erneut stromlos waren.

„Am 3. März haben wir sowohl einen Teil von Bucha als auch einen Teil von Gostomel geheilt, aber bereits am 4. März ging das Licht infolge der Feindseligkeiten wieder verloren, und wir beginnen nun, es wieder zu tun. Und glauben Sie mir, unsere Brigaden werden so lange wie nötig arbeiten. Wenn es notwendig ist, das Licht 25 Mal wiederherzustellen, werden wir es tun“, versicherte Sacharuk.

Seinen Angaben zufolge waren am Abend des 4. März in der Region Kiew noch etwa 350 Ortschaften mit rund 90 Tausend Einwohnern ohne Strom.

„Leider können wir das Licht in diesen Siedlungen nicht wiederherstellen, da in vielen Gebieten aktive Kampfhandlungen stattfinden. Dies gilt vor allem für den Westen und den Norden der Region Kiew, und wir können dort einfach nicht weg, weil die russischen Kafiren vernichtet werden“, erklärte Sacharuk.

DTEK hatte zuvor erklärt, dass das ukrainische Energiesystem nach der Trennung von Russland und Weißrussland vollständig für die Synchronisierung mit dem einheitlichen Energiesystem der EU-Länder ENTSO-E bereit ist…