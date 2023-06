Erarbeitung neuer Verteidigungslösungen - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Arbeiten auf dem Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Moldawien konzentrierten sich auf Verteidigungs- und politische Fragen. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache am Donnerstag, den 1. Juni.

„Wir bereiten neue Verteidigungslösungen für die Ukraine vor – das betrifft die Luftverteidigung, die Luftfahrt und unsere Fortschritte am Boden. Wir bereiten echte politische Inhalte für den NATO-Gipfel in Vilnius vor. Wir bereiten das Paket der Sicherheitsgarantien für unser Land auf dem Weg zum Bündnis vor. Wir tun unser Bestes, um eine politische Entscheidung über die EU-Mitgliedschaft der Ukraine herbeizuführen. Wir bereiten einen Friedensgipfel auf der Grundlage der ukrainischen Friedensformel vor“, sagte der Staatschef.

Selenskyj dankte „allen Führern aller Länder, die uns in diesen Punkten unterstützen. Dies ist nicht nur eine Unterstützung für die Ukraine – es ist eine Unterstützung für die wirkliche Sicherheit von ganz Europa“.

Während des Treffens sprach Selenskyj auch die Notwendigkeit an, eine Patriot-Koalition zu bilden, nachdem Russland seine Raketenangriffe auf ukrainische Städte verstärkt hat.