Etwa 20 % der Vertriebenen wollen nicht nach Hause zurückkehren - Umfrage

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Fast 20 % der Menschen, die gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen und in anderen Regionen der Ukraine Schutz zu suchen, haben nicht vor, nach Hause zurückzukehren. Dies erklärte die soziologische Gruppe Rating am Donnerstag, den 8. Juni, unter Berufung auf die durchgeführte Umfrage.

Dabei wurde festgestellt, dass die Mehrheit derjenigen, die während des Krieges gezwungen waren, ihren Wohnort zu wechseln, aus den östlichen Regionen unseres Landes stammt (60 %).

Soziologische Gruppe Bewertung

„Der Umfrage zufolge haben 75 % der Vertriebenen die Absicht, in ihre Heimat zurückzukehren: 12 % planen eine baldige Rückkehr, 14 % wollen zurückkehren, aber noch warten, 49 % wollen zurückkehren, aber erst nach dem Krieg“.

Gleichzeitig gaben 19 % an, dass sie nicht zurückkehren wollen, und dieser Prozentsatz wächst: Im Vergleich zum letzten Sommer hat sich die Zahl derer, die nicht zurückkehren wollen, verdoppelt“, heißt es in dem Bericht.

Die Umfrage wurde am 1. und 2. Juni 2023 unter 1.000 Befragten in allen Regionen durchgeführt, mit Ausnahme der vorübergehend besetzten Gebiete der Krim und des Donbass sowie der Gebiete, in denen es zum Zeitpunkt der Umfrage keine ukrainischen Mobilfunknetze gab. Repräsentativitätsfehler der Umfrage mit einer Konfidenzwahrscheinlichkeit von 0,95: nicht mehr als 3,1 %.