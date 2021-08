"So etwas hat es seit Jahren nicht gegeben": Warum die Wohnungspreise in Kiew in die Höhe schießen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Die Ukraine erlebt derzeit einen Immobilienboom. Im Vorfeld der nächsten Abriegelung haben sich die Ukrainer massenhaft beeilt, Wohnraum zu kaufen. Und, wie die Makler sagen, nicht nur die „Wirtschaft“, die bis Ende des Jahres 1,5 mal teurer werden kann, sondern auch VIP-Wohnungen, die 1 Million Dollar kosten. Immobilienmakler versichern uns, dass es eine solche Nachfrage seit vielen Jahren nicht mehr gegeben hat.

Neue Preise

Die Zeit, in der man in Kiew in Neubauten in der Nähe der U-Bahn-Station für 40 Tausend Dollar eine recht anständige Zweizimmerwohnung von 50 Quadratmetern kaufen konnte, ist vorbei. „Unter Berücksichtigung der Preiserhöhung kosten sie nicht 30-40 Tausend Dollar, sondern etwa 70-80 Tausend Dollar. Die Preise werden weiter steigen“, sagt Eduard Brazas, Leiter des Ausschusses für Informationssysteme und Analyse des Verbands der Immobilienspezialisten der Ukraine (ASNU).

Und nach Angaben des Immobiliendienstes OLX steigen die Preise sowohl für Erst- als auch für Zweitwohnungen, die seit Beginn der Quarantäne um 19 % bzw. 16 % gestiegen sind. „Es besteht eine verstärkte Nachfrage nach Sekundär- und Late-Model-Primärgeräten. Seltsamerweise sind intelligente Wohnungen bereits aus der Mode gekommen, und die Bauträger bauen wieder Wohnungen mit einer angemessenen Wohnfläche“, so Brazas gegenüber Vesti.

Die Entwickler haben sogar noch höhere Zahlen. Nach Angaben von Igor Kushnir, Präsident von HC Kyivmiskbud, sind die Preise allein im letzten Jahr um fast ein Viertel gestiegen. „Im Juni dieses Jahres lag der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Wohnimmobilien in Kiew bei 30.800 UAH. Im Juni 2020 kostet ein Quadratmeter in Kiewer Neubauten im Durchschnitt 25.100 UAH. So ist der Durchschnittspreis pro Quadratmeter in nur einem Jahr um mehr als 22 % gestiegen“, stellt Kushnir fest.

Auf dem Sekundärmarkt, wo die Preise traditionell in Dollar angegeben werden, stiegen die Kosten pro Quadratmeter im letzten Jahr von 1350 auf 1550 Dollar pro Quadratmeter. Während 2017-2018 die durchschnittlichen Kosten für Ein-Zimmer-Wohnungen in Kiew 1,1 Mio. UAH betrugen, sind es Mitte 2021 1,8 Mio. UAH.

Aber das ist noch nicht die Grenze. Laut Kushnir werden die Wohnungspreise in Kiew bis zum Ende dieses Jahres um weitere 20 % steigen. Das heißt, wenn wir den Preis Ende 2021 mit dem von Juni 2020 vergleichen, werden die Preise für Wohnungen in Kiew innerhalb von anderthalb Jahren um 47 % oder fast das Eineinhalbfache steigen.

Aber auch höhere Preise halten die Käufer nicht auf. „Kurzfristig ist der Immobilienmarkt eine attraktive Möglichkeit, Geld zu investieren. Die Zinssätze für Einlagen sind niedrig, es ist schwierig, Geld in Aktien und Anleihen zu halten, und es ist ineffektiv, es unter dem Kopfkissen aufzubewahren, so dass die Menschen es in die Verkaufsabteilungen gebracht haben. Jeder hofft, dass sich die Immobilienpreise in der Ukraine innerhalb eines Jahrzehnts dem Niveau von 2006-2007 annähern werden. (Damals lag der Durchschnittspreis pro Quadratmeter in der Hauptstadt bei 2,5 Tausend Dollar). Daher ein leichter Ansturm und eine Zunahme der Aktivitäten im Segment der rentablen Immobilien. Die einfachste und unkomplizierteste. Es handelt sich um Ein- oder Zweizimmerwohnungen, deren Kauf und Miete bis zu 100.000 Dollar kosten“, so Brazas gegenüber Vesti.

Die billigsten und teuersten Wohnungen

Auch das VIP-Segment hat sich belebt. „Dies ist wahrscheinlich das erste Jahr in den letzten fünf Jahren, in dem jeden Monat ein oder zwei Wohnungen im Millionensegment und darüber verkauft werden“, sagt Maria Kiriy, Verkaufsleiterin bei Park Lane in Lipki, gegenüber Vesti. Doch im Gegensatz zum Economy-Segment ist das Premium-Segment weniger schwankungsanfällig. „Die Preise bleiben dort stabil“, sagt Maria Kiriy.

„Vesti hat sich auf die Suche nach der teuersten Wohnung gemacht, die es derzeit auf dem Markt gibt. Es handelt sich um ein Penthouse in einem der prestigeträchtigsten Wohnkomplexe im Zentrum der Hauptstadt, dem Pecherskie Lipki. Auf einer Fläche von 447 m² befinden sich 8 Bäder, 5 Schlafzimmer, ein Kinderzimmer mit einem kleinen Palast „für Ihre Erben“, ein Spa-Bereich mit Hammam, ein Büro mit Kamin, das Smart House System mit drei Schutzstufen und ein eigener Serverraum.

„Eine brandneue Renovierung, individuell gestaltet von einem der besten Designer unter strenger Überwachung des Urheberrechts. Alles, was bei der Renovierung verwendet wird, ist maßgefertigt oder aus Italien, Deutschland und der Schweiz importiert“, heißt es in der Anzeige. Die Kosten belaufen sich auf 7 Mio. $ bzw. 189 Mio. UAH.

Gleichzeitig sind nach Angaben der Makler die Ukrainer die Hauptkäufer von Wohnungen im Segment von 1 Million Dollar und mehr. „Die Käufer sind hauptsächlich unsere Bürger. Aber auch Ausländer haben in letzter Zeit Interesse an unseren Immobilien als Investitionsobjekte gezeigt. Das Verhältnis liegt bisher bei etwa 70/30“, so Kiriy gegenüber Vesti.

Im Vergleich dazu fanden wir die günstigste Wohnung in Lesnaya Darnitsa, 15 Gehminuten von der Metrostation Lesnaya entfernt. Es handelt sich um ein 27 Quadratmeter großes Wohnzimmer in einer alten Wohnsiedlung mit einer Gemeinschaftsküche und einem Badezimmer. Der Preis beträgt 17.500 Dollar.

Übrigens gibt es viele günstigere Angebote auf dem Markt. Dabei handelt es sich entweder um Studio-Wohnungen von 18 oder sogar 16 Quadratmetern zu einem Preis von 15.000 Dollar oder mehr in „problematischen“ Neubauten, die noch nicht in Betrieb genommen wurden. Oder ähnlich kleine Wohnungen im Stadium der Gründungsphase.

„Von unten zurückgedrängt“

Trotz der spürbaren Erholung ist es jedoch noch zu früh, um zu sagen, dass der Immobilienmarkt die Krise überwunden hat. „Wenn wir die Grube des letzten Jahres zum Vergleich heranziehen, dann stehen wir vor diesem Hintergrund natürlich gut da. Weltweit ist die wirtschaftliche Lage jedoch alles andere als rosig. Der Markt ist einfach so tief gefallen, dass jeder Anstieg wie ein Abprallen von der Talsohle erscheint, aber die kleinste negative Marktbewegung, wie eine weitere Sperre, wird den Markt sofort wieder nach unten schicken“, ist Brazas überzeugt.

Mikhail Artyukhov, Immobilienexperte bei dem internationalen Unternehmen RE/MAX, erklärte gegenüber Vesti. „In der Tat stiegen die Preise für reale Transaktionen um maximal 5 %. Im Neubausegment sind noch etwa 50.000-60.000 Wohnungen auf dem Markt. Das einzige Anzeichen für Veränderungen zum Besseren wird ein deutlicher Anstieg der Zahl der Kauf- und Verkaufstransaktionen sein, der bisher nicht zu beobachten ist“, so Artyukhov gegenüber Vesti.

Lesen Sie auch:

(Un)erschwinglicher Wohnraum: Warum fast niemand eine Vorzugshypothek erhalten konnte

Ausgabenkontrollen: Ukraine wird Lebensstil der Bürger überwachen