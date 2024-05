Die EU hat 4 weitere russische Medienunternehmen verboten: Welche das sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Rat der Europäischen Union hat die Ausstrahlung von vier weiteren Medien, die russische Propaganda und den aggressiven Krieg gegen die Ukraine verbreiten und unterstützen, in der Europäischen Union ausgesetzt

Am 17. Mai hat der Rat der Europäischen Union beschlossen, die Ausstrahlung von vier weiteren Medien in der Europäischen Union auszusetzen, die russische Propaganda und den aggressiven Krieg gegen die Ukraine verbreiten und unterstützen. Dabei handelt es sich um Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestia und Rossiyskaya Gazeta.

Dies wird auf der Website des EU-Rates berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Medien unter ständiger direkter oder indirekter Kontrolle der Führung der Russischen Föderation stehen und eine wichtige Rolle bei der Auslösung und Unterstützung des aggressiven Krieges Russlands gegen die Ukraine und der Destabilisierung der Nachbarländer spielen.

Gleichzeitig werden die vereinbarten Maßnahmen im Einklang mit der Charta der Grundrechte diese Medien und ihre Mitarbeiter nicht daran hindern, in der EU anderen Tätigkeiten als der Ausstrahlung von Fernsehsendungen nachzugehen, wie etwa Recherchen und Interviews.

Am 15. Mai wurde bekannt, dass sich die EU-Botschafter darauf geeinigt hatten, die Ausstrahlung von Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestia und Rossiyskaya Gazeta in der gesamten EU zu verbieten.

„Das bedeutet, dass diese 4 Unternehmen auf die gleiche schwarze Liste der EU gesetzt werden wie RT und Sputnik, was bedeutet, dass der Zugang zu ihren Medienprodukten in der EU unmöglich sein wird, aber Reporter dieser Unternehmen können immer noch aus den Mitgliedsstaaten berichten“, erklärte der Redakteur von Radio Liberty, Rikard Jozwiak, damals.