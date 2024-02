Die EU-Botschafterin hat die langsame Reaktion der europäischen Verteidigungsindustrie auf den Krieg in der Ukraine erklärt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die europäische Rüstungsindustrie hat aufgrund mehrerer Faktoren nicht so schnell auf den russischen Einmarsch in der Ukraine reagiert, wie Brüssel gehofft hatte, sagte die EU-Botschafterin in der Ukraine Katarina Maternova in einem Interview mit RBC-Ukraine am Montag. Das sagte die EU-Botschafterin in der Ukraine, Katarina Maternova, in einem Interview mit RBC-Ukraine am Montag, den 5. Februar.

„Der Übergang zur militärischen Produktion ist in Europa kein natürlicher Instinkt. In Europa haben wir jahrzehntelang mit der festen Überzeugung gelebt, dass ein Krieg auf dem europäischen Kontinent unmöglich ist“, erklärte sie.

Nach diesem anfänglichen Schock am 24. Februar 2022 hat sich die EU mit politischem Aktivismus, sozialem Aktivismus in Form von Solidarität bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge, humanitärer Hilfe und ähnlichem recht gut geschlagen, sagte die Diplomatin.

„Ich denke, die Industrie bewegt sich, vielleicht nicht so schnell wie wir gehofft hatten. Aber … die Regierungen und der private Sektor zeigen wieder Entschlossenheit und einen starken Impuls zur Steigerung der Produktion“, betonte Maternova.

Sie fügte auch hinzu, dass die EU eine Marktwirtschaft ist, „so dass es nicht so einfach ist, dies zu tun, wie es in einer Kommandowirtschaft wie in Russland war.“

Die Botschafterin fügte hinzu, dass man sich zunächst auf den Markt verlassen habe.

„Aber ich denke, die Industrie muss ein langfristiges Engagement der Regierung sehen“, fasste Maternova zusammen.