Experten haben berechnet, wie sich der Preisaufschlag an den Tankstellen für Kraftstoff verändert hat

Im Jahr 2021 ist der Aufschlag auf den Kraftstoffpreis an den Tankstellen im Vergleich zu den beiden Vorjahren stark gesunken. Das berichtet enkorr unter Berufung auf eine Studie der Beratungsgruppe A-95.

Nach ihren Berechnungen betrug der Bruttoaufschlag für Benzin A-95 $0,09/Liter (2,45 Hrywnja/Liter, ohne MwSt.), für Dieselkraftstoff $0,14/Liter (3,82 Hrywnja/Liter) und für Flüssiggas $0,06/Liter (1,6 Hrywnja/Liter).

Im Vergleich zu 2020 beträgt der Rückgang der Gewinnspanne bei Benzin A-95 50 % und bei Diesel 33 %. Der Aufschlag für Flüssiggas blieb unverändert. In der Bruttomarge sind Logistik, Tankstellenkosten und Rabatte enthalten.

„Beim Nettogewinn war der Rückgang im Jahr 2021 noch ausgeprägter, da die Kosten für Logistik und Tankstellen deutlich gestiegen sind. Ein Bonus für den Sektor war der Anstieg des Verbrauchs von Erdölprodukten im Land um 12 % in den letzten zwei Jahren“, sagt A-95-Direktor Sergei Kuyun.

Experts verteilte auch ukrainische Tankstellen in vier Preissegmenten: Economy (BRSM, Motto, SunOil, Avantage 7 und andere, insgesamt etwa 55% der Tankstellen im Land), das Netz von Privat (Ukrnafta, ANP, Avias – 20%), Medium (SHELL, AMIC, Glusco, UPG, KLO und andere – 13%) und Premium (OKKO, WOG, Socar – 12%).

Der höchste Preisnachlass auf Benzin wurde im Economy-Segment der Netze und der Gruppe Privat beobachtet – um 1,59 und 2,27 Hrywnja/Liter. Gleichzeitig ist die Nettomarge für Benzin in den Wirtschaftsnetzen im Jahr 2021 faktisch weggefallen. Die Haupteinnahmequelle der Tankstellen in der Ukraine ist der Dieselkraftstoff, dessen Absatz am dynamischsten wächst.

„Der unrentable Handel mit Kraftstoff an fast der Hälfte der Tankstellen ist ein ukrainisches Phänomen. Dies ist auf große Mengen an gefälschtem bleifreiem Benzin zurückzuführen, das in Mini-Raffinerien und Öldepots hergestellt wird, sowie auf die Verletzung der Kassendisziplin, wenn die Tankstellen die Verkäufe einfach nicht ordnungsgemäß registrieren“, so Kuyun.

Experten bezeichnen die Einführung der staatlichen Preisregulierung im Mai 2021 als einen Schlüsselfaktor für die Verringerung der Rentabilität von Tankstellen. A-95 prognostiziert, dass der Nettogewinn der Tankstellen aufgrund steigender Kosten – Löhne, Energie und Transporttarife – weiter sinken wird.