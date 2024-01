Die Familie eines Sportlers, der in den Streitkräften der Ukraine dient, wurde bei dem Angriff auf Charkiw getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei dem Angriff der RF auf ein fünfstöckiges Gebäude in der Akademika Proskura Straße in Charkiw am 23. Januar kam die Familie des Rugby-Sportlers Wladimir Maschkin ums Leben. Dies teilte die regionale Militärverwaltung von Charkiw mit.

„Unter den Toten sind die 8-jährige Tochter und die Ehefrau des Spielers des Charkiwer Rugbyclubs Legion XIII, Meister des Sports im Rugby und Rugby, Spieler der Nationalmannschaft der Ukraine im Rugby Wladimir Maschkin. Ein Mädchen und eine Frau starben infolge eines Raketentreffers in ihrem Haus“, heißt es in der Nachricht.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass Wladimir selbst seit dem Beginn der groß angelegten Invasion der Russischen Föderation freiwillig an die Front gegangen ist und jetzt in den Streitkräften der Ukraine dient.

Wladimir Maschkin mit seiner Tochter

Wir möchten daran erinnern, dass russische Truppen am 23. Januar dreimal Raketenangriffe auf die Stadtteile Kiew und Saltowskij von Charkiw durchgeführt haben. Zehn Menschen starben, darunter ein Kind, und mehr als 60 Menschen wurden verletzt.