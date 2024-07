Fast 7 Millionen Hrywnja in weniger als einem Tag für Modelle für die Luftwaffe gesammelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Streitkräfte der Ukraine haben in weniger als einem Tag fast 7 Mio. Hrywnja für die Herstellung von Modellen für die Luftwaffe gesammelt, wie die Luftwaffe mitteilte. Worum geht es dabei?

Die ukrainischen Streitkräfte haben in weniger als einem Tag fast die angestrebte Summe von 7 Millionen Hrywnja für die Produktion von Modellen für die Luftwaffe aufgebracht.

Dies gab die Luftwaffe am Morgen des 27. Juli auf Telegram bekannt.

„Wenn das Zahlungssystem der Banken nicht mit den Überweisungen ins Stocken geraten wäre, wäre (die Sammlung – Anm. d. Red.) gestern abgeschlossen worden“, sagte die Luftwaffe. Die Luftwaffe dankte auch dem ausländischen Investor, der direkt und nicht öffentlich gespendet hat.

Wie das Militär erklärte, haben die Russen in den letzten Monaten die Zahl der Angriffe mit ballistischen Raketen erhöht, so dass sie neben der aktiven Verteidigung auch an die passive Verteidigung denken müssen, wie z.B. Tarnung, Schutz und falsche Positionen.

„Die aktuellen staatlichen Mittel sind derzeit äußerst knapp bemessen. Bitte schließen Sie sich daher den Initiativen von Stiftungen und Gemeinden an, die Mittel für Modelle der Ausrüstung der Luftwaffe sammeln“, rief die Luftwaffe auf.