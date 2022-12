Fast 92.000 russische Militärangehörige wurden in der Ukraine getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine sind 91.690 russische Soldaten getötet worden. Allein in den letzten 24 Stunden haben die Streitkräfte der Ukraine über ein halbes Tausend Angreifer ausgeschaltet, einen Hubschrauber und neun feindliche Drohnen abgeschossen. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 5. Dezember mit.

Die Gesamtverluste des Gegners im Zeitraum vom 24.02. bis 05.12. sind ungefähr:

Personal – etwa 91.690 (+540) Menschen eliminiert,

Panzer – 2.924 (+2) Einheiten..,

gepanzerte Kampffahrzeuge – 5.900 (+8) Einheiten,

Artilleriesysteme – 1.914 (+6) Einheiten,

MLRS -395 (+0) Einheiten,

luftabwehrmittel -211 (+1) Einheiten,

Flugzeuge – 281 (+0) Einheiten,

Hubschrauber -264 (+1) Einheiten,

UAV s auf operationeller Ebene – 1.582 (+9).,

Schiffe/Boote – 16 (+0) Einheiten,

fahrzeuge und Tanker – 4.497 (+18) Einheiten,

Spezialausrüstung – 163 (+0) Einheiten.

Die größten Verluste erlitt der Feind in den Richtungen Lyman und Bachmut…