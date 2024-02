Fedorow kündigte eine "Seeschlacht" an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der stellvertretende Ministerpräsident für Innovation, Entwicklung von Bildung, Wissenschaft und Technologie Michail Fedorow hat eine neue Initiative angekündigt, die es ermöglichen wird, russische Schiffe noch effektiver zu zerstören. Insbesondere hat er am Mittwoch, den 21. Februar, ein kurzes Video in seinem Telegram-Kanal veröffentlicht, in dem er verspricht, dem Feind eine „Seeschlacht“ zu liefern.

In dem veröffentlichten Video stehen vor dem Hintergrund des Meeres Michail Fedorow selbst, der Miteigentümer der Monobank Oleg Gorochowski, die Blogger Igor Lachenkow und Serhij Sternenko sowie ein Vertreter des Sicherheitsdienstes der Ukraine.

„Es wird weniger russische Schiffe geben. Wir bereiten uns auf die Jagd vor. Details morgen“, heißt es in der Nachricht.

Das Filmmaterial zeigt auch die Überschrift „Am 22. Februar wird es eine Seeschlacht geben“.

Weitere Details gab er nicht bekannt.

Erinnern Sie sich, Denys Schmyhal stellte fest, dass die Ukraine eine enorme Verschiebung in der Produktion von Munition hat: im Jahr 2023 wurde die Produktion von Mörsergranaten in 42 mal erhöht, während Artillerie-Granaten – 2,5 mal.

