Ein Feind hat ein mehrstöckiges Gebäude in der Region Donezk getroffen - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mindestens vier Menschen wurden durch den Beschuss von Selidove in der Region Donezk verletzt. Dies berichtete am Mittwoch, den 14. Februar, der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Filaschkin.

Ihm zufolge hat die russische Armee die Stadt gegen 23.30 Uhr beschossen und ein fünfstöckiges Gebäude getroffen.

„Als Folge des Treffers sind 12 Wohnungen in einem der Eingänge vollständig zerstört“, berichtete er.

Unter den Verletzten sind auch zwei Kinder. Eine verletzte Person wurde aus den Trümmern gerettet.

„Es besteht die Möglichkeit, dass sich vier weitere Menschen unter den Trümmern befinden. Die Rettungsaktion geht weiter“, fügte Filashkin hinzu.

Russische Truppen beschossen den ganzen Tag über den Bezirk Nikopol in der Region Dnipropetrowsk. Feindliche Waffen haben einem 64-jährigen Mann das Leben gekostet. Zwei 53-jährige Männer wurden verletzt.

Wir erinnern daran, dass in Charkiw in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar durch den Angriff von „Schahidow“ eine ganze Familie – Eltern und ihre drei kleinen Kinder – verbrannt ist. Insgesamt wurden sieben Menschen in der Stadt getötet, und es gibt Verletzte. Das Feuer zerstörte 15 Häuser, nachdem Treibstoff aus einem beschädigten Öllager ausgelaufen war.