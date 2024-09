Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das in dem Streifen anwesende Sturmbataillon ist nun gezwungen, den Streifen des Verteidigungsbereichs des Bataillons zu erweitern.

In letzter Zeit hat sich die Lage um Wuhledar deutlich verschlechtert, weil die Weigerung, 72 UMBr zu rotieren, die Führung dazu zwang, Hilfsreserven aus den TRO-Kräften einzusetzen, die dem Ansturm des Feindes nicht standhalten konnten, berichteten DeepState-Analysten am Sonntag, den 22. September.

Gleichzeitig wurde auch die Verteidigung des 58 OMPBr in Prechistovka früher „gesprengt“.

„Durch den ungeplanten Rückzug auf „bessere Linien“ kommt es zu einer Umzingelung der rechten Flanke der Wuhledarskaja-Gruppierung durch den Feind“, erklären die Analysten.

Außerdem begannen russische Truppen auf BMPs, die Kampfreihen oberhalb von Prechistovka in Richtung Epiphany zu durchbrechen und die Logistik zur Stadt zu unterbrechen.

Zuvor hatten wir berichtet, dass die Invasionsarmee ihre Offensiven in der Gegend von Wuhledar deutlich verstärkt hat und kleinere taktische Gewinne in diesem Gebiet erzielt hat. Der Feind versucht, den Druck auf die Verteidigungsstreitkräfte zu erhöhen und die Voraussetzungen für weitere Erfolge in Richtung Pokrowsk zu schaffen.

Iwan Tymotschko, Vorsitzender des Rates der Armeereservisten, sagte außerdem, dass Pokrowsk nicht als separate Stadt betrachtet werden sollte, sondern als Richtung der Front Wuhledar-Kurachowo-Pokrowsk. Der Feind war auf dieser Linie auf dem Vormarsch und würde weiter vorrücken, um die Initiative zu ergreifen.