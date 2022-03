Feindliche Einheiten demoralisiert - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte hat operative Informationen über den russischen Einmarsch in die Ukraine am Samstagmorgen, 5. März, veröffentlicht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Streitkräfte der Ukraine und Einheiten der Sicherheits- und Verteidigungskräfte in heftige Kämpfe um die Befreiung ukrainischer Städte verwickelt sind.

„Einheiten und Divisionen der Invasoren sind demoralisiert, Soldaten und Offiziere der Besatzungsarmee kapitulieren und fliehen und lassen Waffen und Ausrüstung auf ukrainischem Boden zurück. Nicht nur bewaffnete Einheiten der ukrainischen Verteidiger, sondern auch einfache, unbewaffnete Menschen gehen aktiv gegen den Feind vor, demonstrieren den Besatzern ihre zivile Position und fügen ihnen eine psychologische Niederlage zu“, erklärte der Generalstab.

In der Zwischenzeit setzen die russischen Truppen angesichts des ständigen Widerstands den Beschuss der Zivilbevölkerung fort und führen Raketen- und Bombenangriffe auf kritische Infrastruktur und Wohngebäude, Krankenhäuser und Kindergärten durch.

„Sie lassen die Versuche nicht auf sich beruhen, in ihrem eigenen Informationsraum das Bild eines „Blitzkriegs“ zur Befreiung zu schaffen, verbreiten weiterhin totale Lügen über die kontrollierten Medien und ergreifen Maßnahmen, um Verluste an Personal und Ausrüstung zu verbergen, indem sie der Bevölkerung den Zugang zu wahrheitsgemäßen und objektiven Informationen versperren“, so die ukrainische Militärführung.

Die ukrainischen Streitkräfte halten weiterhin bestimmte Linien in allen Richtungen, und in bestimmten Richtungen führen sie Gegenangriffe durch und zwingen den Feind zum verlustreichen Rückzug, stören die rückwärtige Kommunikation und führen verheerende Schläge durch.

„Leider können wir noch nicht über alle unsere Erfolge sprechen, um den Plan nicht zu verraten. Aber glauben Sie mir, alles wird zu gegebener Zeit aufgedeckt werden“, versicherte der Generalstab…