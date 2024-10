Das Finanzministerium hat durch den Verkauf von Anleihen über 15 Mrd. Hrywnja eingenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Militäranleihen sind ein Investitionsinstrument zur Unterstützung des Staatshaushalts, das Bürgern, Unternehmen und ausländischen Investoren zur Verfügung steht.

Am 15. Oktober hat das Finanzministerium bei der Auktion zur Platzierung von inländischen Staatsanleihen (OVGZ) umgerechnet 15,57 Mrd. Hrywnja für den Staatshaushalt eingenommen, das sind 14,69 Mrd. Hrywnja weniger als die 30,26 Mrd. Hrywnja der vergangenen Woche. Dies wurde vom Pressedienst des Ministeriums berichtet.

Das Finanzministerium bot Investoren Hrywnja-Militäranleihen an:

*

uAH 2,49 Milliarden zu 14,65% mit Fälligkeit am 1. Oktober 2025 (letzte Woche lag der Kurs bei 14,65%); * Hrywnja 5,29 Milliarden zu 15,25% mit Fälligkeit am 20. Mai 2026 (letzte Woche lag der Kurs bei 15,25%); * Hrywnja 5,32 Milliarden zu 16,25% mit Fälligkeit am 12. Mai 2027 (letzte Woche lag der Kurs bei 16,25%); * Hrywnja 402,78 Millionen zu 16,80% mit Fälligkeit am 9. Februar 2028 (letzte Woche lag der Kurs bei 16,80%).

In Fremdwährung:

50,07 Mio. USD zu 4,60% mit Fälligkeit am 9. Oktober 2025 (der Kurs der letzten Woche lag bei 4,65%).15 Mrd. aus Anleiheverkäufen.

Die Mittel aus den Anleihen, die in den Staatshaushalt der Ukraine fließen, werden für die ununterbrochene Deckung des Finanzbedarfs des Staates unter Kriegsrecht – Soziales und Verteidigung – verwendet.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das ukrainische Finanzministerium im August 29,1 Mrd. Hrywnja aus der Ausgabe von Staatsanleihen eingenommen hat.