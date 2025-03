Nachrichten vom 4. März: Schewaho bei Poltawa Mining, Rückkehr der Flüchtlinge

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber haben wir heute gesprochen? Schewaho: Das Kiewer Gericht Petschersk hat das Vermögen des Geschäftsmanns Konstantin Schewaho an die Nationale Agentur der Ukraine für das Auffinden, Aufspüren und Verwalten von Vermögenswerten (ARMA) übertragen. Darunter befindet sich eine 49,5%ige Beteiligung an Poltawa Mining. Zum Thema Flüchtlinge: Die Regierung hat dem Ministerium für nationale Einheit 150 Millionen Hrywnja aus dem Staatshaushalt zugewiesen, um die Rückkehr ukrainischer Flüchtlinge zu erleichtern. Die Ukraine und die USA: Die Ukraine rechnet mit der Unterzeichnung eines Abkommens mit den Vereinigten Staaten über die Einrichtung eines gemeinsamen Investitionsfonds, die sich am 28. Februar verzögert hatte. Zu den Kernkraftwerken: Russlands jüngste Raketenangriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur haben die Bedrohung für die Stabilität der Energieversorgung von Kernkraftwerken deutlich erhöht. An der Börse: Zölle gegen die drei größten Handelspartner der USA haben die Zölle auf eines der höchsten Niveaus seit Jahrzehnten angehoben und einen Einbruch an der Börse verursacht. Exklusive EP Prytula, wo ist der Satellit? Wofür 600 Millionen Hrywnja aus ukrainischen Spendengeldern ausgegeben wurden EP veröffentlicht neue Details über das ukrainische Militär-Raumschiff und neue Fotos von russischen Objekten, die bisher noch nie veröffentlicht wurden.