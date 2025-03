ARMA sucht einen Manager für einen Palast im Zentrum von Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

ARMA hat eine Ausschreibung zur Auswahl eines Managers für den Zhovtnevyi Palast im Zentrum von Kiew angekündigt.

ARMA hat eine Ausschreibung zur Auswahl eines Verwalters für den Zhovtnevyi Palast im Zentrum von Kiew angekündigt, sagte die Leiterin der Agentur, Olena Duma. „Wir kündigen eine Ausschreibung an, um einen Verwalter zu finden, der nicht nur diese Immobilie bewahrt, sondern auch ihren effektiven Betrieb im Interesse des Staates sicherstellt“, sagte sie. Die Ausschreibung wurde auf der Plattform Prozorro angekündigt und ist derzeit zur Einreichung von Bewerbungen offen.

Der Immobilienkomplex hat eine Gesamtfläche von 17,5 Quadratkilometern. „Seine effektive Verwaltung bedeutet nicht nur finanzielle Vorteile für den Staatshaushalt, sondern auch die Sicherstellung seines ordnungsgemäßen Funktionierens als moderner Konzert- und Kulturraum“, so Duma weiter. Laut den Ausschreibungsunterlagen soll die Höhe der monatlich zu erwartenden Einnahmen aus der Verwaltung mindestens 2 Millionen Hrywnja betragen. Die Einnahmen werden an den Staatshaushalt der Ukraine überwiesen. Zur Erinnerung: Am 18. März 2025 wählte die ARMA einen Verwalter für das Gewerkschaftshaus am Platz der Unabhängigkeit 2 aus. Der Gewinner war das Konsortium Management Company KAMPARITET.