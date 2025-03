Berufung: Der Auftragnehmer für den Wiederaufbau der Schuljawski-Brücke muss eine Milliarde zurückzahlen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Nördliche Handelsberufungsgericht hat die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts bestätigt, das den Gewinner der Ausschreibung für den Wiederaufbau der Shuliavskyj-Brücke zur Zahlung von über 1 Milliarde Hrywnja an den Staatshaushalt verurteilt hat, teilte die Kiewer Stadtstaatsanwaltschaft mit. Der Erklärung zufolge ist die Entscheidung des Gerichts in Kraft getreten. Anfang Februar 2024 hatte die Kiewer Stadtstaatsanwaltschaft eine Klage gegen die North Ukrainian Construction Alliance LLC eingereicht und die Rückgabe von 1,1 Milliarden Hrywnja gefordert, die sie für die ausgeführten Arbeiten erhalten hatte.

Das Unternehmen befindet sich derzeit im Besitz von Andrij Yakusevych, der ein freier Mitarbeiter des ehemaligen Parlamentsabgeordneten Maxym Mykytas war. 2018 beauftragte das städtische Unternehmen Direktion für den Bau von Straßenverkehrsanlagen von Kiew nach einer Ausschreibung den Bau der Shuliavskyj-Brücke an North Ukrainian Construction Alliance LLC für 598 Millionen Hrywnja. Im Jahr 2019 stellte das Antimonopolkomitee fest, dass North Ukrainian Construction Alliance LLC die Ausschreibung aufgrund von Absprachen gewonnen hatte. Die Kiewer Stadtstaatsanwaltschaft reichte im Interesse des Staates Klage beim Kiewer Handelsgericht ein, um die Entscheidungen des Ausschreibungskomitees und den Generalunternehmervertrag für ungültig zu erklären und die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen, indem der Staat den fraglichen Betrag zurückerhält. Zur Erinnerung: Im Juni 2024 gab das Handelsgericht der Klage der Kiewer Stadtstaatsanwaltschaft auf Rückerstattung des