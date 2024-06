Das Finanzministerium teilte mit, dass das Durchschnittsgehalt der Beamten 50.000 Hrywnja übersteigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Spitzenreiter bei den Gehältern ist die Nationale Kommission, die die staatliche Regulierung in den Bereichen Energie und öffentliche Versorgung durchführt – ihre Mitarbeiter erhalten durchschnittlich 89,7 Tausend Hrywnja.

Das ukrainische Finanzministerium hat die Daten über die Arbeitsvergütung und die Zahl der Beschäftigten von staatlichen Stellen, lokalen staatlichen Verwaltungen und Justizbehörden auf der Grundlage der von den staatlichen Stellen erhaltenen Daten aktualisiert. Dies geht aus der entsprechenden Veröffentlichung auf der Website des Ministeriums vom 26. Juni hervor.

Das durchschnittliche aufgelaufene Gehalt erreichte im Mai 50,9 Tausend Hrywnja, was 32% mehr ist als im Januar 2024 (38,6 Tausend Hrywnja).

Die Nationale Kommission, die die staatliche Regulierung in den Bereichen Energie und öffentliche Versorgungsbetriebe durchführt (Nationale Kommission, die die staatliche Regulierung in den Bereichen Energie und öffentliche Versorgungsbetriebe durchführt), steht bei den Gehältern an erster Stelle. Ihre Mitarbeiter erhalten 89,7 Tausend Hrywnja.

Den zweiten Platz nimmt das Antimonopolkomitee ein – 88,3 Tausend Hrywnja.

An dritter Stelle steht das Sekretariat des Nationalen Dreigliedrigen Sozioökonomischen Rates – es zahlt 72,4 Tausend Hrywnja.

In der Ukraine gilt ab Anfang 2024 ein neues System der Arbeitsvergütung, das auf dem abgestuften System der Arbeitsplatzklassifizierung basiert.

Es zielt auf die Erhöhung, Vorhersehbarkeit und Transparenz der Gehälter von Mitarbeitern staatlicher Einrichtungen ab.

Wie wir bereits geschrieben haben, ist das Durchschnittsgehalt in der Ukraine am Ende des ersten Quartals 2024 um 22,5% gegenüber dem Vorjahresindikator gestiegen und beträgt 18 903 Hrywnja.