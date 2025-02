Finnland hat Patrouillenflugzeuge an den Ort eines Tankerunglücks in der Russischen Föderation entsandt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Helsinki hat seine Bereitschaft zur Reaktion auf ausgelaufenes Heizöl verschärft und will mehr über den Notfall erfahren.

Finnlands Grenzschutz hat wegen des Unfalls eines mit Heizöl beladenen Tankers im russischen Hafen Ust-Luga Patrouillenflugzeuge in den Finnischen Meerbusen entsandt. Das berichten die finnischen Medien Yle.

„Der Grenzschutz schickt Patrouillenflugzeuge in den Finnischen Meerbusen wegen der Havarie des mit Heizöl beladenen Tankers Koala im Hafen von Ust-Luga, über die zuvor in den russischen Medien berichtet wurde“, heißt es in dem Bericht.

Die finnische Seite hat ihre Bereitschaft zur Reaktion auf ausgelaufenes Heizöl verstärkt und plant außerdem, zusätzliche Informationen über den Notfall zu erhalten.

Wie wir bereits berichteten, ist der unter der Flagge von Antigua und Barbuda fahrende Tanker Koala, der 130.000 Tonnen Heizöl geladen hatte, im russischen Hafen Ust-Luga havariert. Alexander Drozdenko, Gouverneur der russischen Region Leningrad, sagte, dass das Schiff am 9. Februar morgens einen „technogenen Zwischenfall“ während eines „Maschinenstarts“ erlitt, der Schäden im Maschinenraum verursachte.