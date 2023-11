Die Flugabwehr arbeitet in der Region Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Geräusche von Explosionen sind in der Region Kiew zu hören. Wie am Samstag, den 18. November, das Militär berichtet, arbeitet in der Region die Luftabwehr.

„Region Kiew – die Bedrohung durch neue Angriffsdrohnen aus dem Norden. Kiew soll in Deckung gehen!“, warnen die Überwachungskanäle.

Es wird angedeutet, dass die Drohnen den Feind aus der nördlichen Richtung abgeschossen haben.

Zuvor war in der Hauptstadt ein Luftalarm ausgerufen worden. Die Luftwaffe meldete, dass sich eine der Gruppen von angreifenden feindlichen Drohnen auf Kiew zubewegt.

Auch über die Geräusche von Explosionen wurde in Bila Zerkwa berichtet.

Beachten Sie, dass Russland die Ukraine in der Nacht zum 18. November massiv mit Drohnen angegriffen hat. Die ukrainischen Luftverteidigungskräfte schossen 29 von 38 erfassten Angriffsdrohnen ab.

Darüber hinaus haben die Luftverteidigungskräfte alle Drohnen abgeschossen, mit denen Russland versucht hat, Kiew anzugreifen.

Drohnenangriff: In der Region Odessa – Einschlag in ein Kraftwerk