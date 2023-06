Flugabwehreinheiten sind gewarnt worden, in Kiew zu arbeiten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Flugabwehreinheiten sind in Kiew und in der Region im Einsatz. Dies teilte die regionale Militärverwaltung in Kiew am Dienstagabend, 20. Juni, mit.

„Es besteht die Gefahr des Einsatzes von feindlichen Drohnen in der Region. Die Luftabwehrkräfte sind bereits im Einsatz“, heißt es in der Erklärung.

Die Einwohner Kiews wurden aufgefordert, in Schutzräumen zu bleiben und die Luftabwehr nicht zu starten.

Der Luftangriffsalarm, der gegen Mitternacht für die östlichen Regionen ausgerufen wurde, hat bereits die zentralen und westlichen Regionen erfasst.

Nach Angaben der Luftverteidigungskräfte war der Grund dafür ein Angriff durch feindliche Drohnen.

Unterdessen wird in den sozialen Medien von Explosionen in den Regionen Chmelnyzkyj und Winnyzja berichtet. Vorläufig wurde die Flugabwehr ausgelöst. Es liegen noch keine offiziellen Informationen vor.

Zuvor war in mehreren Regionen der Ukraine wegen Raketen- und Drohnengefahr Luftalarm ausgerufen worden.