Als Folge der Feindseligkeiten im Gebiet Donezk wurden zwei weitere Bergwerke mit 18 Arbeitern von der Stromversorgung abgeschnitten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche wurden Bergwerke im Gebiet Donezk beschossen, zwei davon mit 18 Arbeitern waren von der Stromversorgung abgeschnitten.

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche wurden Bergwerke im Gebiet Donezk beschossen und zwei von ihnen mit 18 Arbeitern von der Stromversorgung abgeschnitten.

Dies teilte der Pressedienst des Energieministeriums mit.

Infolge des Beschusses in der Region Donezk wurden zwei Bergwerke mit 18 Arbeitern stromlos. Am Freitag, den 5. Januar, wurde berichtet, dass ein Bergwerk in der Region Donezk ohne Strom war und 17 Bergarbeiter 16 Stunden unter Tage verbrachten.

Am 7. Januar war noch nicht bekannt, ob die Arbeiter evakuiert worden waren oder ob die Stromversorgung der Minen wiederhergestellt worden war.

Das Energieministerium stellt außerdem fest, dass die Kämpfe in der Region Donezk die Ausrüstung eines Wärmekraftwerks beschädigt haben