Ende August war die Ernte der Frühkulturen in der Ukraine fast abgeschlossen. Insgesamt wurden 29 Millionen Tonnen Getreide und 4 Millionen Tonnen Ölsaaten gedroschen. Dank des günstigen Wetters übertraf der Ertrag der frühen Getreideernten nicht nur die Indikatoren des letzten Jahres, sondern auch die des Rekordjahres 2021, so der Macroeconomic and Monetary Review der Nationalbank der Ukraine.

Aber Experten betonen: der nasse Sommer hat die Qualität des Getreides beeinträchtigt.

Es wird auch berichtet, dass die Situation im Gemüseanbau besser war als in der vergangenen Saison: Die Produktion von Borschtschgemüse ist gestiegen; der Anbau von Wassermelonen wurde wieder aufgenommen, insbesondere aufgrund der Vergrößerung der Flächen in den südlichen, westlichen und zentralen Regionen, die von der Ukraine kontrolliert werden.

In der Viehwirtschaft schwächte sich die Schweinefleisch- und Rohmilchproduktion saisonbedingt ab, da das geringere Angebot an Rohstoffen die Milch- und Fleischverarbeitung einschränkte.

Es wird auch berichtet, dass die Mehlproduktion saisonal gestiegen ist, aber das weitere Wachstum wurde durch einen Mangel an hochwertigen Rohstoffen gebremst.

