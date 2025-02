Nachrichten für den 27. Februar: Kolomojskyjs Niederlage bei der Privatbank, sensible Agrarprodukte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Was wurde heute diskutiert? Privatbank: Das Kassationsgericht des Obersten Gerichtshofs hat die Unmöglichkeit der Rückgabe der staatlichen Privatbank an ihre früheren Eigentümer, insbesondere an Ihor Kolomojskyj, bestätigt. Die Ukraine und die EU: Die Ukraine hofft, sich mit der Europäischen Kommission auf eine Entscheidung über sensible Agrarprodukte zu einigen. Dazu gehören Honig, Kleie, Getreide, Zucker, Eier, Geflügel und Mais. Über ukrainische Mineralien: Frankreich führt Gespräche mit der Ukraine über mögliche Lieferungen von Mineralien für die ukrainische Verteidigungsindustrie. Zum Wohnungsbau: Die Inbetriebnahme von Wohnungen in der Ukraine im Jahr 2024 ist im Vergleich zu 2023 um 21% gestiegen. Exklusive EP Kommen sie zurück? Wie stehen die Chancen für eine Wiederaufnahme des amerikanischen Geschäfts in Russland? Die US-Unternehmen hinken den EU-Unternehmen hinterher, was das Tempo ihres Rückzugs aus Russland angeht. Wie viele von ihnen haben den Markt bereits verlassen, wer ist noch aktiv, und wer könnte zurückkehren?