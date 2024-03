Selenskyj: Die Situation an der Grenze geht längst über Wirtschaft und Moral hinaus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dazu aufgerufen, eine Lösung für die Situation an der ukrainisch-polnischen Grenze zu finden, wo eine Blockade durch polnische Bauern besteht. In einer abendlichen Videobotschaft am Sonntag, den 3. März, gab das Staatsoberhaupt seine Einschätzung der Lage wieder.

„Es ist notwendig, endlich eine Lösung für die Situation zu finden, insbesondere an der polnischen Grenze, die schon lange die Grenzen von Wirtschaft und Moral überschritten hat. Es ist einfach unmöglich zu erklären, wie die Komplexität eines blutenden Landes im innenpolitischen Kampf genutzt werden kann“, betonte Selenskyj.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass polnische Landwirte bereits seit einigen Wochen die Grenze zur Ukraine blockieren. Sie lassen keine Lastwagen durch die Kontrollpunkte fahren und zerstören ukrainische Agrarprodukte.