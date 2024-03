Französisches Außenministerium: Kiew hat nicht um die Entsendung von Truppen gebeten, aber Paris schließt nichts aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat nicht um die Entsendung westlicher Truppen gebeten, aber man kann in den nächsten Monaten nichts ausschließen. Dies erklärte der französische Außenminister Stephane Sejournet, berichtet Politico.

Der französische Beamte traf sich mit seinen baltischen und ukrainischen Amtskollegen bei einem Besuch in Litauen.

„Es ist nicht an Russland, uns zu sagen, wie wir der Ukraine in den kommenden Monaten oder Jahren helfen sollen. Es ist nicht an Russland, zu organisieren, wie wir unsere Aktionen einsetzen oder rote Linien festlegen. Wir sollten das unter uns entscheiden“, betonte der Beamte.

Er erläuterte die Position seines Landes am Beispiel der Minenräumaktion. Insbesondere kann es bedeuten, dass wir zwar Personal zur Verfügung haben, aber nicht um zu kämpfen.

„Die Ukraine bittet uns nicht um die Entsendung von Truppen. Jetzt bittet uns die Ukraine, Munition zu schicken. (Allerdings – Anm. d. Red.) schließen wir für die kommenden Monate nichts aus“, fügte Sejourne hinzu.