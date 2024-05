"Freiwilligenarbeit ist kein Wettbewerb mit dem Staat": Interview mit Serhij Prytula: SOZIALES | VIDEO NACHRICHTEN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Über Drohnen an der Front, Kommunikation und Anträge der Streitkräfte der Ukraine, woher das Geld für die ukrainische Armee kommt und ob Serhij Prytula plant, in die Politik zurückzukehren – Interview in Mykolajiw

Seit dem Beginn des umfassenden Krieges haben ukrainische Drohnen bereits die Krim, Taganrog, Twer und Kursk erreicht – und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Jeden Tag erhält die Serhij Prytula Foundation viele Anfragen für Drohnen, elektronische Kriegsführung, gepanzerte Fahrzeuge usw. Allein im Jahr 2023 hat die Stiftung mehr als 500 Militäreinheiten unterstützt.

Bei seinem Besuch in Mykolajiw sprach Serhij Prytula mit Suspilne über den Bedarf an Drohnen, ihren Einsatz auf dem Schlachtfeld, die Kommunikation mit den Streitkräften der Ukraine, woher das Geld für die Unterstützung der ukrainischen Armee kommt und ob er plant, in die Politik zurückzukehren.