Ein Freiwilliger aus Weißrussland ist bei einem Gefecht in der Region Charkiw getötet worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Derzeit sind bereits 63 Bürger aus Weißrussland bekannt, die ihr Leben für die Verteidigung der Ukraine gegeben haben.

Ein weiterer weißrussischer Freiwilliger, der sich den Streitkräften der Ukraine angeschlossen hat, ist im Krieg in der Ukraine gefallen. Das Rufzeichen des Soldaten war „Krakau“, berichtete Euroradio am Vortag.

„Er starb zwischen dem 10. und 13. März in der Region Charkiw. Es ist bekannt, dass dies während eines Kampfeinsatzes geschah. „Krakow“ geriet unter russischen Beschuss und erlag seinen lebensgefährlichen Wunden“, so der Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Moment bereits 63 Weißrussen bekannt sind, die bei der Verteidigung der Ukraine getötet wurden.

Ende Mai wurde bekannt, dass ein Freiwilliger aus den Niederlanden in der Ukraine gestorben ist. Der Mann kämpfte in der Internationalen Legion und starb am 20. Mai in der Nähe von Sentry Yar.