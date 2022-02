Der Gaspreis ist in Europa sprunghaft angestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Gaspreis in Europa stieg am Donnerstag, dem 24. Februar, auf 1.400 $ pro tausend Kubikmeter, verglichen mit 1041 $ bei Börsenschluss am Vortag.

Gestern überstieg der Benzinpreis zum ersten Mal in diesem Jahr die Marke von 1.000 Dollar.

Der russische Einmarsch in die Ukraine ließ die Gaspreise in die Höhe schnellen…