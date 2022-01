Gasprom hat den Transit durch die Ukraine erhöht - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Transit von russischem Gas durch die Ukraine hat seit Anfang der Woche um 22% zugenommen, berichtete RIA Novosti am Dienstag, 25. Januar, unter Berufung auf Daten des Betreibers des Gastransportsystems der Ukraine und des slowakischen Betreibers des Gastransportsystems Eustream.

Es wird darauf hingewiesen, dass am Vortag die Anträge auf Einspeisung in das Gastransportsystem der Ukraine an der Grenze zu Russland 58,75 Millionen Kubikmeter pro Tag betrugen, während am Freitag tatsächlich 47,98 Millionen Kubikmeter gepumpt wurden.

Für den 25. Januar wird ein ähnlicher Umfang an Geboten angegeben, aber der tatsächliche Umfang der Pumparbeiten ist noch nicht bekannt.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Gastransit durch die Ukraine in die Slowakei ebenfalls zugenommen hat.

Nach Angaben von Eustream wurden am 21. Januar 33,39 Millionen Kubikmeter Gas durch die Station Velke Kapusany gepumpt, während es am 24. Januar 42,07 Millionen Kubikmeter waren (ein Anstieg von 26 %). Das gleiche Volumen ist für den 25. Januar angekündigt.

Letzte Woche meldete der Betreiber des ukrainischen Gastransportsystems, dass in der ersten Januarhälfte der durchschnittliche tägliche Gastransit durch die Ukraine 52,4 Millionen Kubikmeter betrug, was den niedrigsten Wert der letzten vier Jahre darstellt.

Der Transit des ukrainischen Gastransportsystems nach Europa im Jahr 2021 ging gegenüber 2020 um 25 % zurück und belief sich auf 41,6 Milliarden Kubikmeter. Das durchschnittliche tägliche Transitvolumen lag im vergangenen Jahr bei 114 Mio. m³ Gas pro Tag und sank in einigen Zeiträumen auf 67 Mio. m³.